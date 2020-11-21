UKÜ – GG finali

Hentbolda 2020-2021 sezonu heyecanı,Derviş Mişon Turnuvasıyla başlarken, erkekler finali UKÜ ile GG arasında oynanacak

Hentbol Federasyonu 2020-2021 sezonunun resmî açılışını merhum milli hentbolcu Derviş Mişon anısına düzenlenen turnuva ile yaptı.

Hentbolda geleneksel olarak düzenlenen Derviş Mişon Turnuvasında CIU Arena’da oynanan erkekler yarı final maçları sonunda rakiplerini mağlup eden UKÜ ve GG finale yükselen takımlar oldular.

Sonuçlar ve fi̇nal programı şöyle:

YARI FİNAL ERKEKLER

UKÜ-Özgür Adımlar: 34-25

GG-Levent: 41-23

22 Kasım Pazar

Saat 11.45: Özgür Adımlar-Levent (3.lük - erkekler) 15.15: UKÜ-GG (Final - erkekler)

