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UKÜ galibiyetle başladı

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Hentbolda U18 Kadınlar Liginde ikinci hafta tamamlanırken,UKÜ Şahlan’ı, 29 – 19 mağlup etti

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UKÜ galibiyetle başladı
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Hentbol U18 Kadınlar Liginde ikinci hafta Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Oynanan karşılaşmada UKÜ Şahlan’ı mağlup ederek ikinci haftayı galibiyetle kapattı. UKÜ ile Şahlan takımları arasındaki mücadelenin ilk devresi çekişmeli geçti. İlk devresi çekişmeli geçen mücadelede soyunma odasına 2 sayı farkla 12 – 10 önde giren UKÜ, ikinci yarıda oyuna ağırlığı koyarak mücadeleden 10 sayı farkla 29 – 19 üstünlükle ayrıldı.
UKÜ’de Gizem 7 golle galibiyet de ön plana çıkan isim olurken, Şahlan’da Ülkü 7 golle takımın en skorer ismi oldu.
 
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