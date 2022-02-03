UKÜ farklı kazandı:37-10

Hentbol büyük erkeler ligine dün akşam oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. CIU Arena’da oynanan karşılaşmada UKÜ ile Alayköy takımları karşı karşıya geldi.

İlk yarısını rakibi Alayköy karşısında 13-6 önde kapatan UKÜ, ikinci yarıda yine iyi oyununu devam ettirerek sahadan 37-10 galibiyetle ayrıldı.

UKÜ’de Muhammed 10 golle maçın en skorer ismi olurken, Muhammed’i yine takım arkadaşı Fatih 8 golle takip etti.

