UKÜ evinde galip

Hentbol’da DEM’S U18 kadınlar liginde dün oynanan tek karşılaşmada UKÜ ile DİGEM takımları CIU Arena’da karşı karşıya geldi. Ligin iki favori takımın mücadelesinde gülen taraf 31-26’lık skorla ev sahibi UKÜ oldu. İlk devresini rakibi DİGEM karşısında 17-12 önde kapatan UKÜ, oyununu maçın ikinci devresinde de devam ettirerek sahadan 31-26 galip ayrılarak haftayı kayıpsız kapatmış oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV



