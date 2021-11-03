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UKÜ, DİGEM’i rahat geçti

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UKÜ, DİGEM’i rahat geçti
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Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen U18 Hentbol Kadınlar Liginde dördüncü hafta maçları başladı.
U18 Hentbol Kadınlar Liginde UKÜ Arena’da oynanan maçta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), DİGEM’i konuk etti. Maçın başından itibaren rakibi karşısında üstün oynayan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 11 sayı farkla, 28 – 17 kazandı.
 
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