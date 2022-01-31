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U16’da mücadele sürüyor

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Hentbol U16’da takımların mücadelesi amansız sürerken, hafta sonu 4 karşılaşma oynandı

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U16’da mücadele sürüyor
Dört karşılaşma ile haftanın tamamlandığı U16 liginde 2 Erkek, 2’de kadın karşılaşması ile hafta sonu U16 ligine devam edildi. Erkeklerde UKÜ-Yükseliş ve MGA – YDÜ, maçları oynanırken, kadınlarda ise Ozanköy-DİGEM, UKÜ-Şahlan maçları oynandı. Tüm karşılaşmaların Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynandığı günde, erkeklerde Yükseliş ve YDÜ, kadınlarda ise DİGEM ve UKÜ haftayı galibiyetle tamamladı. 29 Ocak Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;
ERKEKLER
UKÜ:16
Yükseliş:20
MGA:24
YDÜ:30
KADINLAR
Ozanköy:13
DİGEM:17
UKÜ:22
ŞAHLAN:11
Hafta sonu oynanan U16 karşılaşmalarından sonra hentbolda gözler bu hafta arası oynanacak olan büyükler ligine çevrildi. Yarın erkekler liginde iki karşılaşmanın oynanacağı büyükler liginde ise program şu şekilde;
1 Şubat Salı
Erkekler
Saat 18:00, CB GG – MGA(Atatürk Spor Salonu)
2 Şubat Çarşamba
Saat 18:30, UKÜ – Alayköy(CIU Arena)
3 Şubat Perşembe
Kadınlar
Saat 18:30, DAÜ – DİGEM(Mağusa)
4 Şubat Cuma
Saat 18:00, Levent – Ozanköy(Atatürk Spor Salonu)
Saat 19:45, UKÜ – Şahlan(Atatürk Spor Salonu)
 
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