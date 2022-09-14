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U-16 liginde heyecan başladı

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U-16 liginde heyecan başladı
Hentbol’da yeni sezon U16 ligi ile start oldu. Dün akşam oynanan tek karşılaşma ile start alan U16 erkekler liginde MGA ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. 16-16 eşitlikle tamamlanan karşılaşma sonrasında iki takım sezona beraberlikle başlamış oldu. U16 Erkekler liginde bugün iki karşılaşma oynanacak.
Program şu şekilde;
Doğukent-YDÜ
Yükseliş – Levent
 
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