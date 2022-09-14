U-16 liginde heyecan başladı

Hentbol’da yeni sezon U16 ligi ile start oldu. Dün akşam oynanan tek karşılaşma ile start alan U16 erkekler liginde MGA ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. 16-16 eşitlikle tamamlanan karşılaşma sonrasında iki takım sezona beraberlikle başlamış oldu. U16 Erkekler liginde bugün iki karşılaşma oynanacak.

Program şu şekilde;

Doğukent-YDÜ

Yükseliş – Levent

