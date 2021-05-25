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Surlariçi çocuklarına hentbol malzemesi verecekler

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Hentbol Federasyonu, Surlariçi’ndeki ayan çocuklara malzeme yardımı yapma kararı alırken, Bahadır Ayhan, Surlariçi’nde çocukların hentbol oynadığını ve hentbol tutkusu içinde olduklarını belirterek, onlara malzeme yardımında bulunacağını açıkladı

Surlariçi çocuklarına hentbol malzemesi verecekler
Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan pandemi koşulları çerçevesinde yeniden hentbol müsabakalarının başlamasından duydukları mutluluğu dile getirirken, bu görevdeki hedeflerinin herkesi kucaklamak olduklarını belirtti.
Bahadır Ayhan çok bölgede hentbol tutkusunun yaşandığını bildiklerini ve ellerindeki imkanlar çerçevesinde hentbol tutkusu yaşayan herkese yardım etmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayhan, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bir grup çocuğun kendi imkanları ile hentbol oynamaya çalıştıklarını ve hentbol tutkusu içinde olduklarını belirterek, onların ziyaret etti.
Ayhan böylesi güzel bir tutku içinde olan çocuklara hentbol oynamada gerekli olan bazı malzeme yardımında bulunacağını söyledi.
Ayhan bu çocukların başında yer alan kişinin antrenörlük diploması olmadığını ve kendisini kursa dahil edip antrenörlük diploması alabilmesi için imkan tanıyacaklarını sözlerine ekledi.
 
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