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Şampiyonluğa Şahlan’dılar

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Hentbol U18 Ligi’nde UKÜ lig üçüncülüğünün sahibi olurken, DİGEM kızları ikinci, Şahlan kızları ise üçüncü oldu

Şampiyonluğa Şahlan’dılar
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KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Ligleri sona erdi. Hentbol U18 Ligi’nde sezonun son günü üçüncülük maçları ile başladı.
Günün ikinci maçı olarak kızlar üçüncülük maçı oynandı.Ozanköy ile UKÜ kızları arasında oynanan üçüncülük mücadelesini 31-12 kazanan UKÜ oldu ve lig üçüncülüğünün sahibi oldu.
Kızlar finalinde ise DİGEM ile Şahlan takımları karşılaştı. Son anlara kadar çekişmeye sahne olan kızlar finalinde skor üstünlüğünü elinde bulundurmayı başaran Şahlan kızları son dakikalarda farkı açtı ve finali 23-17 kazanarak şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ödül töreni Hentbol U18 Ligi final maçları sonrası takımlara ödülleri takdim edildi. Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri nezaretinde takımlara ödüllerini spordan sorumlu Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müdürü ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanlığı yapacağı duyurulan Mete Topçu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu tarafından takdim edildi.
 
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