Şampiyon UKÜ:27-28

Hentbol U18 Erkekler finalinde rakibi YDÜ’yü mağlup eden UKÜ şampiyon oldu.
Finalin üçüncü ayağında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan UKÜ oldu. Seriye 1-1 eşitlikle girilen play-off serisinde skoru 2-1 yapan UKÜ sezonun şampiyonu oldu. Mücadelenin ilk devresini rakibi YDÜ karşısında 17-12 önde kapatan UKÜ, ikinci yarısının büyük çekişmeye sahne olduğu mücadeleyi 28-27 kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı.
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