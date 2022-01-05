Şampiyon son maça kaldı

Hentbol Erkekler U18’de dün akşam oynanan karşılaşmada YDÜ-UKÜ’yü 35-31 mağlup ederek seriyi eşitledi.
İlk maçı 25-24 UKÜ kazanırken, dün akşamki maç YDÜ üstünlüğü ile tamamlandı.
Alınan bu sonucun ardından gözler 8 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak olan son karşılaşmaya çevrildi.
Maçı kazananın şampiyonluk kupasını müzesine götüreceği son karşılaşma 8 Ocak Cumartesi Saat 18:00’de Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
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