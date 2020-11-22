Şampiyon GG

Hentbolda yeni sezon Derviş Mişon Kupası ile başlarken, erkekler finalinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesini 31-28 mağlup eden Gençlik Gücü (GG) şampiyon oldu

Hentbolda yeni sezon pandemi sonrası Derviş Mişon Kupası ile başladı. Geleneksel olarak düzenlenen Derviş Mişon Kupası, pandemi tedbirleri ve Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde seyircisiz olarak gerçekleşti. Haspolat’taki UKÜ Arena’daki gerçekleşen organizasyonda yer alan 144 sporcu ve 10 hakem UKÜ öğrenci yurtlarında konaklatıldı. Protokol gereği kamp şeklinde gerçekleşen Derviş Mişon Kupası’nda ilk gün yarı final maçları oynandı. İkinci gün oynanan erkekler finali sonunda erkeklerde Gençlik Gücü (GG) şampiyon oldu.



Derviş Mişon Kupası erkekler finalinde karşılaşan UKÜ-GG takımlarının mücadelesi başa baş gitti. İlk devresi 13-14 GG üstünlüğü de biten maçı, 31-28 skorla kazanan GG şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Turnuvada erkeklerde üçüncülük Levent’in oldu.

Maçlar sonunda düzenlenen törende takımlara ödülleri Derviş Mişon’un ailesi ve federasyon yöneticileri tarafından verildi.