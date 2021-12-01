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Şahlanspor, finale yükseldi

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Play – off ilk maçında rakibi DİGEM’i mağlup eden Şahlanspor ikinci karşılaşmayı da kazanarak adını finale yazdırdı

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Şahlanspor, finale yükseldi
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Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Kadınlar Liginde ilk finalist dün akşam oynanan ikinci maç sonrasında belirlendi.
İlk finalist Şahlansor oldu. Play – off ilk maçında rakibi DİGEM’i mağlup eden Şahlanspor ikinci karşılaşmayı da kazanarak adını finale yazdırdı. Maçın ilk devresini rakibi DİGEM karşısında 12 – 11 mağlup kapatan Şahlan, ikinci yarıdaki etkili oyunu sonrasında sahadan 6 sayı farkla 27 – 21 galip ayrılarak seride 2 – 0 öne geçirip adını finale yazdırdı.
Kadınlar play-off’un bir diğer karşılaşmasında ise bu akşam UKÜ ile Ozanköy takımları ikinci karşılaşmada karşılaşacaklar. İlk maçı kazanan UKÜ, bu akşam kazanması durumunda adını finale yazdıracak. Ozanköy’ün kazanması durumunda ise seride 1 – 1 eşitlik olacak ve gözler son maça çevrilecek.
UKÜ – Ozanköy Kadınlar play – off ikinci karşılaşması bu akşam saat 18:00’de CIU Arena’da oynanacak.
 
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