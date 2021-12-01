Şahlanspor, finale yükseldi

Play – off ilk maçında rakibi DİGEM’i mağlup eden Şahlanspor ikinci karşılaşmayı da kazanarak adını finale yazdırdı

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Hentbol U18 Kadınlar Liginde ilk finalist dün akşam oynanan ikinci maç sonrasında belirlendi.

İlk finalist Şahlansor oldu. Play – off ilk maçında rakibi DİGEM’i mağlup eden Şahlanspor ikinci karşılaşmayı da kazanarak adını finale yazdırdı. Maçın ilk devresini rakibi DİGEM karşısında 12 – 11 mağlup kapatan Şahlan, ikinci yarıdaki etkili oyunu sonrasında sahadan 6 sayı farkla 27 – 21 galip ayrılarak seride 2 – 0 öne geçirip adını finale yazdırdı.

Kadınlar play-off’un bir diğer karşılaşmasında ise bu akşam UKÜ ile Ozanköy takımları ikinci karşılaşmada karşılaşacaklar. İlk maçı kazanan UKÜ, bu akşam kazanması durumunda adını finale yazdıracak. Ozanköy’ün kazanması durumunda ise seride 1 – 1 eşitlik olacak ve gözler son maça çevrilecek.

UKÜ – Ozanköy Kadınlar play – off ikinci karşılaşması bu akşam saat 18:00’de CIU Arena’da oynanacak.

