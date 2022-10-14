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Şahlan ve DİGEM rahat kazandı

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Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan UKÜ – Şahlan, DİGEM – Ozanköy mücadelelerinde Şahlan ile DİGEM rahat kazandılar

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Şahlan ve DİGEM rahat kazandı
Hentbol U16 kadınlar ligine dün akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan iki karşılaşmada UKÜ – Şahlan, DİGEM – Ozanköy maçları oynandı. Ligin iki favori ekibi Şahlan ve DİGEM’in rahat kazandıkları maçlarla birlikte kadınlar liginde hafta tamamlanmış oldu.
UKÜ, ŞAHLAN’A DİRENEMEDİ
Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi UKÜ karşısında 13 – 9 önde kapatan Şahlan rahat oyununu maçın ikinci yarısında da sürdürerek sahadan 31 -22 galibiyetle ayrıldı. UKÜ’de Ebru 8, Nisan 7 golle maçı bitirirken, Şahlan’da Ayşegül ve Sultan 7, Betül ve Almina ise maçı 8’er golle tamamladı.

DİGEM FARKLI KAZANDI
Gecenin ikinci karşılaşmasında ise DİGEM ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. Başın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan DİGEM ilk devreyi 23-2 önde kapatırken sahadan da 45-3 galip ayrılarak gecenin kazananı oldu.
 
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