Şahlan ve DİGEM kazanmasını bildi

Hentbol’da U16 ligine Salı akşamı oynanan kadınlar karşılaşmaları ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda UKÜ ile ŞAHLAN, DİGEM ile de Miracle ESENTEPE takımları karşılaştı.

Çekişmeli geçen karşılaşmaların sonunda Şahlan UKÜ’yü mağlup ederken, DİGEM ise Miracle Esentepe’yi mağlup etmeyi başardı.

Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi UKÜ karşısında 11-6 önde kapatan Şahlan sahadan da 22-16 galip ayrılarak geceyi kayıpsız noktaladı.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise DİGEM ile Miracle ESENTEPE karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen mücadelenin ilk devresini rakibi Miracle Esentepe karşısında 12-9 önde kapatan DİGEM, mücadeleden de 23-21 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

