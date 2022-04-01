banner762
banner815
Motokros şampiyonası başlıyor
Motokros şampiyonası başlıyor
4 0
Toplumsal Varoluş ateşi Güzelyurt’ta da yandı
Toplumsal Varoluş ateşi Güzelyurt’ta da yandı
13 0
 
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
Kamuda Nisan maaşları yüzde 40 zamlı
2.3B 0
“Bu isyan daha da büyüyecek”
“Bu isyan daha da büyüyecek”
19 0
Hentbolda Büyükler Liginde mücadele sürüyor
Hentbolda Büyükler Liginde mücadele sürüyor
18 0
Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı
Kortlarda Dünya Oto Cup tamamlandı
11 0
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?”
121 0
banner797
banner794

Şahlan rahat kazandı

banner476

Şahlan rahat kazandı
Hentbol Kadınlarda önceki akşam oynanan tek karşılaşmada Şahlan, Ozanköy’ü rahat bir oyunun sonunda mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Maçından başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Şahlan, maçın ilk devresini rakibi önünde 18-13 kapatırken maçı da 36-17 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı. Şahlan’da 12 golle maçı tamamlayan Ülkü, gecenin en golcü ismi oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.