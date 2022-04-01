Şahlan rahat kazandı

Hentbol Kadınlarda önceki akşam oynanan tek karşılaşmada Şahlan, Ozanköy’ü rahat bir oyunun sonunda mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Maçından başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Şahlan, maçın ilk devresini rakibi önünde 18-13 kapatırken maçı da 36-17 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı. Şahlan’da 12 golle maçı tamamlayan Ülkü, gecenin en golcü ismi oldu.

