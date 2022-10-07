Şahlan ile DİGEM yenişemedi

Hentbol Kadınlar U16 liginin favori iki takımı Şahlan ve DİGEM karşılaşması 23 – 23 eşitlikle sona erdi

Hentbol Kadınlar U16 ligine önceki akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda UKÜ – Ozanköy engelini rahat geçerken ligin favori iki takımı Şahlan ve DİGEM karşılaşması berabere tamamlandı.

Gecenin ilk karşılaşmasında ligin iki güçlü temsilcisi Şahlan ve DİGEM takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 11 – 11 berabere biten karşılaşma 23 – 23 eşitlikle sona ererken iki takım haftayı beraberlikle kapatmış oldu. Şahlan’dan Sultan DİGEM’den ise Ayşe maçı 7 golle tamamlarken, Şahlan takımının etkili ismi Almına maçı 8 golle bitiren isim oldu.

UKÜ FAZLA SIKMADI

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Ozanköy ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devreyi rakibi karşısında 10 – 1 önde kapatırken maçı da 18 – 2 kazanarak gecenin galibi oldu.



O G B M AG YG AV P

1 DİGEM 3 2 1 0 90 34 56 5

2 ŞAHLAN 3 2 1 0 68 44 24 5

3 UKÜ 3 1 0 2 54 62 -8 2

4 OZANKÖY 3 0 0 3 12 84 -72 0

