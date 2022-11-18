Şahlan farklı kazandı

Hentbol’da DEM’S U18 ligine dün akşam kadınlar liginde oynanan tek karşılaşma ile devam edildi. Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Ozanköy ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Şahlan ilk devreyi rakibi karşısında 25-11 önde kapatırken, etkili oyununu maçın ikinci devresinde de devam ettiren Şahlan sahadan 53-16 galip ayrılarak farklı bir galibiyete imza atmış oldu. Mutia 14, Melisa 12, Gamze ise karşılaşmada 9 gol kaydederek takımlarının aldığı farklı galibiyetde ön plana çıkan isimler oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

