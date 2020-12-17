Sağlık Bakanlığından, GGlilere evlerde izole direktifi

Gençlik Gücü (GG)yönetim kurulu, Gençlik Gücü hentbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı takım oyuncularının, Sağlık Bakanlığının direktifi doğrultusunda evlerde izole olacağını açıkladı

China Bazaar Gençlik Gücü yönetim kurulu, Gençlik Gücü Hentbol Takımı hentbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıkması ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

China Bazaar Gençlik Gücü yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“Gençlik Gücü Hentbol Takımımız oyuncuları, teknik heyetimiz, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için K.K.T.C. Hentbol Federasyonu sponsor ve katkılarıyla Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupa organizasyonu için yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi Pozitif diğer oyuncularımızın testi ise Negatif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Negatif çıkan oyuncularımızın ise Sağlık Bakanlığının direktifi doğrultusunda, 2. teste kadar günlük iş ve sosyal yaşamımızdan korunarak ve koruyarak devam ettireceğimizi ve evlerimizden çıkmayarak izole edileceğimizi duyururuz.”

