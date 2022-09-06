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Plaj hentbolunda sıradaki durak Esentepe Plajı

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Plaj hentbolunda sıradaki durak Esentepe Plajı
Plaj hentbolunda sıradaki turnuva Esentepe’de gerçekleştirilecek. KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası 10-11 Eylül tarihlerinde Esentepe Belediye Plajı’nda yer alacak.
U18 ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek olan turnuvaya son kayıt tarihinin 7 Eylül Çarşamba günü olduğu belirtilirken, Hentbol Federasyonu kayıt yaptırmak isteyenlerin 0542 866 21 22 numaralı telefondan irtibat kurabilecekleri duyurdu.
 
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