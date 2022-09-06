Plaj hentbolunda sıradaki durak Esentepe Plajı

Plaj hentbolunda sıradaki turnuva Esentepe’de gerçekleştirilecek. KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Esentepe Plaj Hentbol Turnuvası 10-11 Eylül tarihlerinde Esentepe Belediye Plajı’nda yer alacak.
U18 ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek olan turnuvaya son kayıt tarihinin 7 Eylül Çarşamba günü olduğu belirtilirken, Hentbol Federasyonu kayıt yaptırmak isteyenlerin 0542 866 21 22 numaralı telefondan irtibat kurabilecekleri duyurdu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.