Plaj hentbolunda Esentepe’de ikinci randevu

KKTC Hentbol Federasyonu ile Çatalköy – Esentepe Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek olan Esentepe Plaj Hentbolu Turnuvası 17-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz ay Esentepe’de düzenlenen ilk turnuvanın ardından ikinci turnuva için kayıtlar tamamlandı. Esentepe Halk Plajı’nda yer alacak turnuva U14 – U16 Kız-Erkek, Büyük Kadın, Büyük Erkekler kategorilerinde düzenlenecek. Turnuvanın büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.
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