Parkede gollü gün

Hentbol’de DEM’S Construction U18 liginde Kadınlarda 2, Erkeklerde yine 2 karşılaşmanın oynandığı günde, UKÜ ve DİGEM kadınlarda, MGA ve YDÜ ise erkeklerde günü galibiyetle kapattılar

Hentbol’de DEM’S Construction U18 ligine önceki gün oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi. Kadınlarda 2, Erkeklerde yine 2 karşılaşmanın oynandığı günde, UKÜ ve DİGEM kadınlarda, MGA ve YDÜ ise erkeklerde günü galibiyetle kapattı.YDÜ FARKLI KAZANDIGünün ilk karşılaşmasında CIU Arena’da erkekler mücadelesinde Doğukent ve YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan YDÜ ilk devreyi rakibi Doğukent karşısında 16-6 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında yine etkili oyununu devam ettiren YDÜ sahadan 37-14 galip ayrılarak haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Doğukent takımında Arda, YDÜ ise Kıvanç maçı 6’şar golle tamamlayan isimler oldu.UKÜ, ZORLANSA DA KAZANDIGünün ikinci karşılaşmasında ise Kadınlar mücadelesinde Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Ozanköy ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Ozanköy karşısında 13-10 önde kapatan UKÜ, etkili oyununu maçın ikinci devresinde yine devam ettirerek sahadan 36-28 galip ayrıldı. UKÜ takımında Eliz kaydettiği 17 golle maçın en skorer ismi oldu.MGA İKİNCİ DEVREDE AÇILDIGünün üçüncü karşılaşmasında ise erkeklerde UKÜ – MGA karşılaşması oynandı. İlk devresi çekişmeli geçen karşılaşma 7-7 eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci devresinde oyuna ağırlığını koyan Doğu temsilcisi MGA karşılaşmayı 25-19 kazanarak haftayı galibiyetle kapatmış oldu. MGA takımında Mert kaydettiği 7 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.ZORLU MAÇIN GALİBİ DİGEMGünün son karşılaşmasında ise Ertuğrul Apakan Spor Salonunda Şahlan – DİGEM kadınlarda mücadele etti. Maçın genelinde tempolu geçen mücadelede DİGEM ilk devreyi rakibi Şahlan karşısında 16-14 önde kapattı. İkinci yarıda etkili oyununu sahaya yansıtan DİGEM sahadan 33-29 galip ayrılarak haftayı mutlu bitiren taraf oldu. DİGEM’de Lütfiye kaydettiği 17 golle günün ön plana çıkan ismi oldu.Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV