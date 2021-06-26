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Özgür çocuklar finalde

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Özgür Adımlar, Kaan Oytun’un 10 golle geceye damga vurduğu ikinci karşılaşmada güçlü rakibi UKÜkarşısında 43-36 kazanarak adını finale yazdırdı

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Özgür çocuklar finalde
Hentbol Büyük Erkekler play – off ikinci maçları sonunda Gençlik Gücü ile Özgür Adımlar finale yükseldiler.
UKÜ ile Özgür Adımlar takımları yarı finalikinci maçındakarşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 33-27mağlup olan Özgür Adımlar, ikinci karşılaşmayı güçlü rakibi karşısında 43-36 kazanarak adını finale yazdırdı.
Maçı başından sonuna iyi mücadele eden Özgür Adımlar ilk devreyi rakibi karşısında 21-14 önde kapatırken, ikinci yarıda yine iyi oyununu devam ettirerek sahadan 43-36 galip ayrılan taraf oldu.
Özgür Adımlar’da Kaan Oytun 10 golle geceye damga vururken, UKÜ’de Fatih ve Muhammet 8 golle oynayan isimler oldu.
 
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