Özgür çocuklar finalde

Özgür Adımlar, Kaan Oytun’un 10 golle geceye damga vurduğu ikinci karşılaşmada güçlü rakibi UKÜkarşısında 43-36 kazanarak adını finale yazdırdı

Hentbol Büyük Erkekler play – off ikinci maçları sonunda Gençlik Gücü ile Özgür Adımlar finale yükseldiler.

UKÜ ile Özgür Adımlar takımları yarı finalikinci maçındakarşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 33-27mağlup olan Özgür Adımlar, ikinci karşılaşmayı güçlü rakibi karşısında 43-36 kazanarak adını finale yazdırdı.

Maçı başından sonuna iyi mücadele eden Özgür Adımlar ilk devreyi rakibi karşısında 21-14 önde kapatırken, ikinci yarıda yine iyi oyununu devam ettirerek sahadan 43-36 galip ayrılan taraf oldu.

Özgür Adımlar’da Kaan Oytun 10 golle geceye damga vururken, UKÜ’de Fatih ve Muhammet 8 golle oynayan isimler oldu.

