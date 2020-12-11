Özgür Adımlar’dan, büyük adımlar

Yeni kurulan Özgür Adımlar Hentbol Kulübü (ÖAH), hentbol liglerine başarılı bir başlangıç yaptı.
Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen U18 Erkekler Liginde mücadele eden Özgür Adımlar takımı ilk haftayı kayıpsız tamamladı. Özgür Adımlar Hentbol, NGA-NKL’yi 35-2, MGA’yı 30-11 ve UKÜ’yü 21 – 13 mağlup ederek, 3 maçını da kazanmış oldu.
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