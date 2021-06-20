Özgür Adımlar farklı kazandı

Hentbol U-16 Liginde ikinci hafta oynanan karşılaşmada Özgür Adımlar,rakibi Yükseliş’imağlup etti.
Hentbol U-16 Liginin kapanış maçında Özgür Adımlar ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk devresi 18-4 Özgür Adımlar üstünlüğü ile kapandı.
Maçın genelinde iyi oynayan Özgür Adımlar, karşılaşmanın ikinci devresinde oyunu rölantiye alırken, maçı da 30 – 16 önde kapatarak ikinci haftayı tamamlamış oldu.
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