Özgür Adımlar farklı kazandı

Hentbol U16 Liglerinde mücadele oynanan 4 karşılaşma ile başlarken, erkeklerde iki maç oynandı. Günün kazananı ise Özgür Adımlar oldu.
Özgür Adımlar iyi ve etkili oyunu sonrasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında sahadan 39-8 galip ayrılarak ilk haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.
Günün son karşılaşmasında erkekler mücadelesinde UKÜ ile Özgür Adımlar karşı karşıya geldi. Maçı, başından sonuna üstün götüren Özgür Adımlar, 39-8’lik skorla kazanırken, Özgür Adımlar’da Hasan 9 golle maçın en skorer ismi oldu.
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