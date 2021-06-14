Özgür Adımlar farklı kazandı

Özgür Adımlar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında sahadan 31 sayı farkla 39-8 galip ayrılırken, Hasan 9 golle yıldızlaştı

Hentbol U16 Liglerinde mücadele oynanan 4 karşılaşma ile başlarken, erkeklerde iki maç oynandı. Günün kazananı ise Özgür Adımlar oldu.

Özgür Adımlar iyi ve etkili oyunu sonrasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında sahadan 39-8 galip ayrılarak ilk haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.

Günün son karşılaşmasında erkekler mücadelesinde UKÜ ile Özgür Adımlar karşı karşıya geldi. Maçı, başından sonuna üstün götüren Özgür Adımlar, 39-8’lik skorla kazanırken, Özgür Adımlar’da Hasan 9 golle maçın en skorer ismi oldu.

