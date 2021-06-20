Ozanköy zorlanmadı

Hentbol U-16 Liginde ikinci hafta oynanan karşılaşmada kadınlarda Şahlan ile Ozanköy mücadelesinde Ozanköy rakibini mağlup etti.
Hentbol U-16 Liginde günün diğer karşılaşmasında kadınlar mücadelesinderakibi Şahlan karşısında ilk devreyi 2-6 önde kapatan Ozanköy, ikinci devrede oyunu rölantiye aldı.
Şahlan ikinci devrede farkı 1 sayı azaltmasına rağmen, Ozanköykarşılaşmayı 3 sayı farkla 13 – 10 önde kapatarak maçın kazananı oldu.
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