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Ozanköy zorlanmadı

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Ozanköy zorlanmadı
Hentbol U-16 Liginde ikinci hafta oynanan karşılaşmada kadınlarda Şahlan ile Ozanköy mücadelesinde Ozanköy rakibini mağlup etti.
Hentbol U-16 Liginde günün diğer karşılaşmasında kadınlar mücadelesinderakibi Şahlan karşısında ilk devreyi 2-6 önde kapatan Ozanköy, ikinci devrede oyunu rölantiye aldı.
Şahlan ikinci devrede farkı 1 sayı azaltmasına rağmen, Ozanköykarşılaşmayı 3 sayı farkla 13 – 10 önde kapatarak maçın kazananı oldu.
 
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