Namağlup şampiyonluk Bozkurt’u gururlandırdı

Hentbol Federasyonunun düzenlediği U18 Ligini Özgür Adımlar SK Derneği,erkeklerde namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı.
U18 Erkekler Hentbol Ligi şampiyonu Özgür Adımlar Hentbol'un başarılı antrenörü
Ömer Bozkurt, lig şampiyonluğu sonrasında yaptığı paylaşımda “Çektiğiniz acıları, akıttığınız teri, ağrılı geceleri, bir tek siz bilirsiniz. Dışardan sadece şampiyon derler. Tebrikler evlatlar!” ifadelerini kullandı.
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