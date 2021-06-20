MGA, UKÜ’yü ikinci devrede geçti

Hentbol U-16 Liginde ikinci hafta oynanan karşılaşmada MGA, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) mağlup etti.

Hentbol U-16 Liginde günün ilk karşılaşmasında erkekler mücadelesinde MGA ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın ilk devresi 9-9 berabere tamamlandı.

İkinci devrede daha üstün oynayan MGA, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında karşılaşmayı 18 – 12 kazanan takım oldu.

