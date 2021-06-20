banner583
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
11 0
Yıldız Gönyeli’de zirvede
Yıldız Gönyeli’de zirvede
41 0
 
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
19 0
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
17 0
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
14 0
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
19 0
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
26 0
banner661

MGA, UKÜ’yü ikinci devrede geçti

banner476

banner666
MGA, UKÜ’yü ikinci devrede geçti
Hentbol U-16 Liginde ikinci hafta oynanan karşılaşmada MGA, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) mağlup etti.
Hentbol U-16 Liginde günün ilk karşılaşmasında erkekler mücadelesinde MGA ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın ilk devresi 9-9 berabere tamamlandı.
İkinci devrede daha üstün oynayan MGA, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşısında karşılaşmayı 18 – 12 kazanan takım oldu.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.