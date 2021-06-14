MGA galibiyetle başladı

Hentbol U16 Liglerinde mücadele oynanan 4 karşılaşma ile başlarken, erkeklerde iki maç oynandı. Günün kazananı ise Yükseliş Hentbol Kulübü oldu.
Günün ikinci erkekler mücadelesindeYükseliş Hentbol Kulübü ile MGA, Necati Taşkın Spor Salonunda karşı karşıya geldi.
Yükseliş Hentbol Kulübü iyi ve etkili oyunu sonrasında MGA karşısında sahadan 9 sayı farkla 19-10 galip ayrılarak ilk haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.
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