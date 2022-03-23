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MGA, Alayköy’ürahat geçti

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Hentbol büyük erkeklerde yedinci haftanın açılış maçında MGA, Alayköy’ü mağlup etti

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MGA, Alayköy’ürahat geçti
Mağusa Arena’da oynanan yedinci haftanın açılış maçında MGA, konuk ettiği Alayköy’ü 36-16 mağlup etti. İlk devresini rakibi Alayköy karşısında 15-7 önde kapatan Doğu temsilcisi etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürerek sahadan 36-16 galibiyetle ayrıldı. MGA’da Samet ve Cafer maçı 7’şer golle tamamlayarak, takımlarına en fazla katkı sağlayan isimler oldu.
 
                            O       G       B       M      AG    YG    AV    P
1       GG             6       6       0       0       217   152   65     12
2       UKÜ          5       4       0       1       176   123   53     8
3       MGA          7       3       0       4       211   207   4       6
4       LEVENT    5       2       0       3       151   153   -2      4
5       ALAYKÖY         7       0       0       7       148   268   -120  0
 
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