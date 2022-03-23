MGA, Alayköy’ürahat geçti

Hentbol büyük erkeklerde yedinci haftanın açılış maçında MGA, Alayköy’ü mağlup etti

Mağusa Arena’da oynanan yedinci haftanın açılış maçında MGA, konuk ettiği Alayköy’ü 36-16 mağlup etti. İlk devresini rakibi Alayköy karşısında 15-7 önde kapatan Doğu temsilcisi etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürerek sahadan 36-16 galibiyetle ayrıldı. MGA’da Samet ve Cafer maçı 7’şer golle tamamlayarak, takımlarına en fazla katkı sağlayan isimler oldu.



O G B M AG YG AV P

1 GG 6 6 0 0 217 152 65 12

2 UKÜ 5 4 0 1 176 123 53 8

3 MGA 7 3 0 4 211 207 4 6

4 LEVENT 5 2 0 3 151 153 -2 4

5 ALAYKÖY 7 0 0 7 148 268 -120 0

