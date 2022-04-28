Hentbolda hem kadınlarda, hem de erkeklerde rakiplerini mağlup eden Levent sezonu üçüncü tamamladı

Hentbolda dün akşam oynanan üçüncülük karşılaşmalarında hem kadınlarda, hem de erkeklerde rakiplerini mağlup eden Levent sezonu üçüncü tamamladı.LEVENT SON BÖLÜMDE: 30-29Üçüncülük maçında ilk olarak kadınlar karşılaşması oynandı. Maçın başından sonuna kadar çekişmeye sahne olan Levent - DİGEM mücadelesinin ilk devresi 14-14 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda yine çekişmenin yaşandığı mücadeleyi son bölümde bulduğu golle 30-29 kazanan Levent, büyükler ligini üçüncü olarak tamamladı.DİGEM’de Lütfiye 10 gol, Hatice ise 9 golle maçı tamamlarken, Levent takımında Neslihan maçı 8 golle tamamlayan isim oldu.SON GÜLEN LEVENT OLDU:31-30Kadınlar üçüncülük maçının ardından ise erkeklerde Levent - MGA takımları üçüncülük maçı için bir araya geldi. İlk devresi 14-14 eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısını yine çekişmeli devam ederken, son bölümde fırsatı iyi değerlendiren Levent bulduğu golle sahadan 31-30 galip ayrılarak sezonu üçüncü tamamladı.Levent takımında Beytullah maçı 10 golle tamamlayarak takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, MGA takımında Erdi ve İbrahim maçı 9 golle tamamlayan isimler oldu.