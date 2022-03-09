Levent, Şahlan’ı deplasmanda devirdi

Hentbolda Büyük Kadınlar Ligi’nde dün akşam oynanan karşılaşmada Ertuğrul Apakan Spor Salonunda Şahlan ile Levent takımları karşı karşıya geldi. Ligde play-off’u zorlayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf konuk Levent takımı oldu. İlk devreyi 18-13 önde kapatan konuk Levent, sahadan da 30-24 galip ayrılarak önemli bir galibiyete imza attı. Neslihan 7 golle Levent takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, Şahlan takımında Zuhal maçı yine 7 golle tamamlayan bir başka oyuncu oldu.

