banner762
31 0
"Yollardaki çukurların verdiği zararı kim ödeyecek?”
59 0
 
"Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu” kuruldu
15 0
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
15 0
Dünyayı ne bekliyor
Dünyayı ne bekliyor
185 0
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
156 0
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
8 0
banner797
banner794

Levent, Şahlan’ı deplasmanda devirdi

banner476

banner714
Levent, Şahlan’ı deplasmanda devirdi
Hentbolda Büyük Kadınlar Ligi’nde dün akşam oynanan karşılaşmada Ertuğrul Apakan Spor Salonunda Şahlan ile Levent takımları karşı karşıya geldi. Ligde play-off’u zorlayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf konuk Levent takımı oldu. İlk devreyi 18-13 önde kapatan konuk Levent, sahadan da 30-24 galip ayrılarak önemli bir galibiyete imza attı. Neslihan 7 golle Levent takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, Şahlan takımında Zuhal maçı yine 7 golle tamamlayan bir başka oyuncu oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.