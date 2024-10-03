Levent galibiyetle başladı:36-20

Hentbol’da Salı akşamı başlayan U16 ligine dün akşam oynanan erkekler karşılaşması ile devam edildi.
RA 25’de oynanan erkekler karşılaşmasında YDÜ ile Levent takımları karşı karşıya geldi.
İlk devreyi rakibi YDÜ karşısında 16-8 önde kapatan Levent, karşılaşmadan da 36-20 galip ayrılarak lige iyi bir başlangıç yapmış oldu.
Levent takımında Furkan kaydettiği 11 golle mücadelede ön plan çıkan isim oldu.
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