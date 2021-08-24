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Lefkoşa’dan, Bosna’ya dostluk köprüsü kuruldu

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Lefkoşa’dan, Bosna’ya dostluk köprüsü kuruldu
China Bazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı, Bosna Hersek'te katıldığı uluslar arası turnuvadan dostluklar kurarak ayrıldı. Çelik Spor ile dost kulüp anlaşması imzalayan China Bazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımından yapılan açıklamada "Bosna Hersek'te katıldığımız turnuvaya ev sahipliği yapan, Zenitsa'nın en köklü ve eski kulübü, 71 yıllık maziye sahip Çelik Spor ile Gençlik Gücü Hentbol takımı arasında kardeş kulüp protokolü imzalandı. İlerleyen süreçte karşılıklı temaslarda bulunmak, çeşitli organizasyonlara katılmak, eğitim seminerlerinde paylaşım ve yardımlaşma, konularında ortaklığı protokol imzalandı."
 
 
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