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Lefkoşa’da çim hentbolu heyecanı yaşanacak

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Lefkoşa’da çim hentbolu heyecanı yaşanacak
Lefkoşa Türk Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu iş birliği ile "2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası" düzenlenecek.
"2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası" 15-16 Ağustos tarihlerinde Lefkoşa Atilla Topaloğlu Çim Sahasında gerçekleşecek.16:00 – 23:00saatleri arasında gerçekleştirilecek olan 2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası,U14 ve U18 yaş kategorilerinde düzenlenecek.
Katılım ücretsiz olduğu Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvasına kayıtlar, 0533 866 25 22 numaralı telefona, 13 Ağustos 2020 saat 12:00'ye kadar devam edecek.

 
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