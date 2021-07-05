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Kupalar UKÜ ve GG’nin

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Kupalar UKÜ ve GG’nin
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçları oynanırken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Gençlik Gücü (GG) kupaların sahibi oldular.
Maskesiz kimsenin alınmadığı Atatürk Spor Salonunda oynanan gecenin ilk maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Levent’i 36-26 mağlup ederek Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupasının sahibi oldu.
Gecenin ikinci maçındaGençlik Gücü TSK oldukça çekişmeli geçen maçta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesini 35-33 mağlupederek Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazandı.
 
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