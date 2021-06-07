Kupa UKÜ’nün

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen 2020 – 2021 Sezonu Federasyon Kupası Kadınlar Finali,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Levent arasında oynandı.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, baştan sona çekişme içerisindegeçen maçı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Levent karşısında 3 sayı farkla 41 – 38 kazandı. Federasyon Kupası Kadınlar Finalini kazanan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi sporcuları büyük sevinç yaşadılar.
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