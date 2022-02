KTSYD, Türkiye, Bosna ve Kosova heyetlerini ağırladı

Adamızda bulunan Türkiye, Kosova ve Bosna Hersek hentbol federasyonları başkanları ve beraberlerindeki heyet spor basını ile bir araya gelerek, gelinen aşamayla ilgili görüşlerini paylaştılar

Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası için KKTC Hentbol Federasyonu’nun davetiyle adamızda bulunan Türkiye, Kosova ve Bosna Hersek hentbol federasyonları başkanları ve beraberlerindeki heyet spor basını ile bir araya geldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Kosova Hentbol Federasyonu Başkanı AugenSaracini ve Bosna Hersek Hentbol Federasyonu Başkanı Mensur Sinanoviç, bugün KTSYD’nin organizesinde, derneğin Konferans Salonu’nda basın ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

GÜRKAN: ATILAN ADIMLARI TAKDİR EDİYORUZ

Basın buluşmasında açılışı KTSYD Sportif İşler Sorumlusu Beyzade Ünalmış yaparken, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan yaptığı konuşmada gelen konukları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hentbola her branş gibi dernek olarak büyük önem verdiklerini ve KTSYD Kupası’nın artık geleneksel hale geldiğin vurgulayan Burhan Gürkan, federasyonun dışa açılım yönünde attığı olumlu adımları takip ve takdir ettiklerini, üzerlerine düşen bir görev varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

AYHAN: ÇOCUKLARIMIZIN SPOR YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜ VARDIR

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan dışa açılım yolunda izledikleri yolla ilgili bilgi verirken spor ve politikanın ayrı tutulması gerektiğine atıfta bulunarak “Ülkemizde böyle siyasi bir durum var ama çocuklarımızı, gençliğimizi etkilememeli. Biz siyaseti değil farklı bir yol izliyoruz. Konuklarımızla güzel şeylere imza atacağız. Bizim izlediğimiz yolda siyaset yoktur. Gençlerimiz ve çocuklarımızın spor yapma özgürlüğü vardır. Kaş yapalım derken göz çıkarmak istemiyorum, bize destek veren federasyonların da zarar görmesini istemiyorum” dedi.

“EHF’YE YAZI YAZDIM”

Dışa açılım konusunda Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tüzüğünde tanınmamış ülkelerin üyelikleriyle ilgili değişik maddeleri olduğunu belirten Ayhan, 1991 yılında kurulan bir federasyon olarak EHF’ye hiç yazı yazılmadığını belirterek kendisinin bir yazı yazdığını açıkladı. Siyasi problemlerden dolayı çocukların suçu olmadığını ama mağdur olduklarını aktardığını yazıda belirttiğini söyleyen Ayhan, “Tüzüklerine atıfta bulunarak yapılması gerekenleri ifade ettim. Avrupa’da hentbolu yayan kurum olarak siyaset, din, ırk ayırmadan yapılmalı. Hentbol oynayamazsınız derseniz federasyonu lav edeceğim, sorumlusu siz olacaksınız dedim. Ama siyaset çözülene kadar çözüm üretmelisiniz. Bunu yaparken EHF veya olimpiyat bayrağı altında mücadele edelim. Bana EHF başkanı yanıt verdi. EHF’nin politik sorunu çözecek durumu olmadığını, önce Kıbrıs Cumhuriyeti ile durumu görüşeceklerini, sonuç alınamazsa federasyonun yürütme kuruluna konuyu taşıyacaklarını belirtti” dedi.

KILIÇ: ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “İlk kez Kuzey Kıbrıs’a geliyorum. Evimizde gibi hissediyorum. Sporcu kardeşlerimizin biz Türkiye Hentbol Federasyonu olarak uluslararası alanda yer alabilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Kılıç konuşmasında ayrıca “KKTC Hentbol Federasyonu tarafından açılan kapı ve gösterdiği çabayı çok kıymetli buluyorum. Bu konuda iletişim kurabilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Süreçte her zaman destek olunacağının bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.

SARACİNİ: BİZ DE AYNI YOLLARDAN GEÇTİK

Kosova Hentbol Federasyonu Başkanı AugenSaracini yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Bizi politika dışında spor konuşmak memnun eder. Türkiye ile harika ilişkilerimiz var. Tüm federasyonlar hep birlikte hentbolun geleceğini ve bir bütün aile yapabilmek için çalışacağız” dedi. Saracini yapılan girişimle ilgili olarak Bahadır Ayhan’ın sadece ülke içinde değil ülkeler arası sporculara müsabakalar yaptırarak motivasyonu artırması gerektiğini ifade ederken, “Biz de aynı yollardan geçtik. Bizim modelde devam edilmesi durumunda destek vereceğiz. Politika sporun dışında tutulmalı ama politikanın etkilediğini görüyoruz. Bazen her şey göründüğünden hızlı gider. Sabrı kaybetmemek lazım. Günün sonunda bu yolu denemek lazım” açıklamasını yaptı.

SİNANOVİÇ: İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEKTİR

Bosna Hersek Hentbol Federasyonu Başkanı Mensur Sinanoviç yaptığı konuşmaya “Hepinizi kalpten selamlıyorum” diyerek başladı. Sinanoviç, “Ben federasyonun üç başkanından biriyim. Bizim yapımız bu şekilde. Buraya üçüncü kez geldim. Spordan dolayı burada çok arkadaşım oldu. Davet için çok teşekkür ederim. KTSYD Kupası’nı organize edenlere teşekkür ederim. Ayrıca Bahadır başkana ayrı teşekkür etmek istiyorum. Birkaç yıl önce yine aynı kupa finali için buradaydım. Kaliteli maçlar izlemiştik. Burada bir araya geldiğimiz ülkelerin başkanları ile işbirliğimiz devam edecektir” dedi. “Her Avrupa ve Dünya federasyonu üyesi kurallara ve statülere uymak zorundadır” diyen Sinanoviç, “Üyeler kendilerini değil, ülkelerini temsil ediyor. Yeni bir ülkeyiz, sizin yaptığınız şekilde başvurular yaptık. Umarım sizin ülkeniz de EHF ve Dünya üyesi olacak. Yavaş gidiyor ama zaman isteyecektir. Ama olumlu görüyorum. Yardımcı olurken kendi durumumuza ilk önce bakmamız lazım” ifadelerini kullandı. Organizasyon basın mensuplarının sorularının yanıtlanması ve karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.