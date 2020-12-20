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KTSYD Kupası UKÜ’nün

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KTSYD Hentbol Kupasını, DİGEM’i 26-20 mağlup eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kazandı. Maçın oyuncusu UKÜ kalecisi Lamija seçildi

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KTSYD Kupası UKÜ’nün
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde kadınlar kategorisinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası oynanan final karşılaşması ile tamamlandı. Kupayı kazanan ekip Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oldu.
Cuma günü ön eleme, Cumartesi günü de yarı finallerin oynandığı kupanın finalinde UKÜ ile DİGEM karşı karşıya geldi. KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen ve CIU Arena’da yer alan organizasyonun finalinin ilk yarısı 13-7 UKÜ üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda DİGEM aradaki farkı ikiye kadar indirse de oyunda üstünlüğünü artıran UKÜ mücadeleyi 26-20 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Final karşılaşmasında sergilediği performans ve yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan UKÜ kalecisi LamijaBorcak, “UHL Spor Maçın Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Oyuncuya plaketini ve hediye çekini SportTarget Direktörü Arınç Perçinci takdim etti.
Finalin ardından düzenlenen ödül töreninde müsabakada görev yapan hakemlere anı madalyalarını, ikinci DİGEM ve kupa şampiyonu UKÜ’ye madalya ve kupalarını KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve KTSYD Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.
 
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