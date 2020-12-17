Koronavirüsün hentbol müsabakaları ile ilgisi yok

Hentbol Federasyonu hentbol oynayan bir sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması konusunda Hentbol Federasyonu bir basın açıklaması yaptı. Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan, kendi girişimleri ile test yaptıran ve aynı zamanda Gençlik Gücü’nün hentbolcusu olan bir sporcunun yaptırdığı testin pozitif çıkması hentbol maçları veya hentbol turnuvaları ile bir bağlantısı olmadığını, hentbol maçlarının kamp lig şeklinde ve PCR şartı ille oynandığını söyledi.

Ayhan şöyle devam etti:

"Şu anda hentbol maçları oynanmıyor. Hentbol maçında veya turnuvasında herhangi bir pozitif vaka da olamaz çünkü PCR şartı ile kamp lig şeklinde gerçekleşiyor organizasyonlarımız. Söz konusu sporcu kendi girişimleri ile PCR testi yaptırmıştır ve pozitif çıkmıştır. Tedbir amaçlı da tüm GG hentbol takımına testlerin yapılmıştır ve herkes negatif çıkmıştır. Ancak tüm riskleri göz önünde bulundurarak bu hafta gerçekleşecek Hentbol KTSYD Kupası maçları sadece kadınlar ile başlayacaktır, erkekler müsabakaları gelecek hafta gerçekleşecektir.”