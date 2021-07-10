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Kaptan Choudry gururlu

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Kaptan Choudry gururlu
ChinaBazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı, Büyük Erkekler Liginde sezona damga vururken, sezonu 4 kupayla tamamladı.
ChinaBazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı kaptanı ZeebChoudry yakalanan başarı sonrasında yaptığı açıklamada “Hentbolda Yeşil Beyaz bir efsane yarattık. Başarılara devam ediyoruz.
Gençlik Gücü’ne şampiyonluklar yakışır. Büyük Erkekler Ligi şampiyonluk kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, KTSYD Kupası ve Derviş Mişon Turnuvası kupalarını kazandık. 2020 – 2021 sezonunu böylelikle tamamladık. Oyna GG, şampiyon GG”
 
 
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