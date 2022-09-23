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Kadınların galibi DİGEM ve Şahlan

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Kadınların galibi DİGEM ve Şahlan
Hentbol U16 Kadınlarda dün akşam oynanan iki karşılaşmada DİGEM ve Şahlan rakiplerini mağlup ederek geceyi galibiyetle kapattı. Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanan karşılaşmaların ilkinde Ozanköy ve DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan DİGEM ilk devreyi rakibi karşısında 17-0 önde kapatırken, sahadan da 32 – 3 galip ayrılarak maçın kazananı oldu.

Gecenin ikinci maçında ise Şahlan ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi ÜKÜ’nün 9-7 önde kapattığı maçı 24 -15 Şahlan kazanırken, aldığı bu galibiyetle haftayı galip kapattı.
 
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