Kadınlarda UKÜ – Şahlan finali

Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası’nda yarın akşam oynanacak olan final karşılaşmaları öncesinde kadınlarda finalin adı belirlendi. Dün akşam oynanan yarı final karşılaşmalarında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ), Şahlan ise DİGEM’i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu akşam oynanacak olan erkekler yarı final karşılaşmaları sonrasında erkekler finalinin de belli olacağı turnuvada final karşılaşmaları ise yarın akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.UKÜ – DAÜ: 29-26Gecenin ilk yarı final karşılaşmasında son şampiyon UKÜ ile DAÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi DAÜ karşısında 14 – 9 önde kapatan UKÜ, sahadan da 29 – 26 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. UKÜ’de Aysel 10 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, DAÜ’de Ayşe 9 golle ön plana çıkan isim oldu.Şahlan – DİGEM: 30-28Gecenin ikinci yarı final karşılaşmasında ise Şahlan ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk devresini 15-13 önde kapatan Şahlan, sahadan da 30-28 galip ayrılarak, finalde UKÜ’nün rakibi oldu. Şahlan’da 11 gol kaydeden Zühal takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, DİGEM’de Hatice 19 golle maçın en golcü ismi oldu.Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV