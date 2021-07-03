Kadınlarda UKÜ, erkeklerde GG şampiyon

Hentbol büyüklerde kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise GG sezonu şampiyonlukla tamamladı

Gecenin ilk maçında kadınlarda UKÜ-DİGEM takımları mücadele etti. İlk maçta rakibini mağlup eden UKÜ, ikinci karşılaşmada da rakibini mağlup ederek, sezonu şampiyonlukla tamamlamış oldu.UKÜ kadınlarda tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşırken, rakibini 29-26 mağlup etti.GG YİNE ŞAMPİYONErkekler mücadelesinde ise Özgür Adımlar ile Gençlik Gücü takımları karşı karşıya geldi. Gençlik Gücü ilk karşılaşmada mağlup ettiği rakibini ikinci karşılaşmada da mağlup ederek, şampiyonluklarına bir yenisini ekledi.GG Özgür Adımlar karşısında 22-46 galip gelerek sezonu zirvede tamamlayan taraf oldu.Erkeklerin Şampiyonu GGKadınların şampiyonu UKÜ