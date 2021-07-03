Kadınlarda UKÜ, erkeklerde GG şampiyon

Gecenin ilk maçında kadınlarda UKÜ-DİGEM takımları mücadele etti. İlk maçta rakibini mağlup eden UKÜ, ikinci karşılaşmada da rakibini mağlup ederek, sezonu şampiyonlukla tamamlamış oldu.
UKÜ kadınlarda tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşırken, rakibini 29-26 mağlup etti.
GG YİNE ŞAMPİYON
Erkekler mücadelesinde ise Özgür Adımlar ile Gençlik Gücü takımları karşı karşıya geldi. Gençlik Gücü ilk karşılaşmada mağlup ettiği rakibini ikinci karşılaşmada da mağlup ederek, şampiyonluklarına bir yenisini ekledi.
GG Özgür Adımlar karşısında 22-46 galip gelerek sezonu zirvede tamamlayan taraf oldu.
Erkeklerin Şampiyonu GG
Kadınların şampiyonu UKÜ
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.