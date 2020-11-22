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Kadınlar hentbolunda şampiyon UKÜ

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Hentbolda yeni sezon Derviş Mişon Kupası ile başlarken, kadınlar finalinde Şahlanspor’u mağlup eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi şampiyon oldu

Kadınlar hentbolunda şampiyon UKÜ

Hentbolda yeni sezon pandemi sonrası Derviş Mişon Kupası ile başladı. Geleneksel olarak düzenlenen Derviş Mişon Kupası, pandemi tedbirleri ve Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde seyircisiz olarak gerçekleşti. Haspolat’taki UKÜ Arena’daki gerçekleşen organizasyonda yer alan 144 sporcu ve 10 hakem UKÜ öğrenci yurtlarında konaklatıldı. Protokol gereği kamp şeklinde gerçekleşen Derviş Mişon Kupası’nde ilk gün yarı final maçları oynandı. İkinci gün oynanan kadınlar finali sonunda kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) şampiyon oldu.

Derviş Mişon Kupası’nda ilk olarak kadınlar finali oynandı. UKÜ ile Şahlanspor arasındaki kadınlar finalinin ilk devresi 16-11 UKÜ üstünlüğünde bitti. Üstünlüğü maç sonuna kadar taşıyan UKÜ kadınları mücadeleden 34-23 galip ayrılıp, sezona şampiyon olarak başladı. Turnuvada kadınlarda üçüncülük ise DİGEM takımının oldu.

Maçlar sonunda düzenlenen törende takımlara ödülleri merhum Derviş Mişon’un ailesi ve federasyon yöneticileri tarafından verildi.

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