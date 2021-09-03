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İkbal: Yurt dışı temas oyuncularımıza büyük moral – motivasyon oldu

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Mazhar İkbal, “China Bazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımımızın, Bosna Hersek’te uluslararası turnuvaya katılması önemli bir olaydır. Bu yurt dışı temas oyuncularımıza büyük moral – motivasyon oldu.” açıklamasını yaptı

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İkbal: Yurt dışı temas oyuncularımıza büyük moral – motivasyon oldu
Hentbolda Büyük Erkekler Ligine damga vuran China Bazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı, geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek’te uluslararası turnuvaya katılmıştı.
China Bazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımının başarılı temsiliyeti ile ilgili olarak kulübün Fahri başkanı Mazhar İkbal değerlendirmelerde bulundu. Mazhar İkbal’in değerlendirmeleri şöyle:
“China Bazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımımızın, Bosna Hersek’te uluslararası turnuvaya katılması önemli bir olaydır. Bu turnuvada başarılı maçlar çıkaran takımımızı kutlarım.
Dışa kapalı spor yapımız içerisinde bu yurt dışı temas oyuncularımıza büyük moral – motivasyon oldu. Bu tarz temsiliyetlerin artması için elimizden geleni yapacağız. Bunun maliyeti de önemli değildir. Bu arada Pakistan’dan da bir hentbol takımının ülkemize gelmesi için girişimlerimiz vardır.”
 
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