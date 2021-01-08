İkbal: Yönetimin çekilme kararı doğru

ChinaBazaar Gençlik Gücü Spor Kulübü Fahri Başkanı Mazhar İkbal, kulüp hentbol büyük erkek takımının, KTSYD Hentbol Kupasından çekilmesinin doğru bir karar olduğunu açıkladı.
ChinaBazaar Gençlik Gücü Spor Kulübü Fahri Başkanı Mazhar İkbal’ın açıklamaları şöyle:
“ChinaBazaar Gençlik Gücü olarak, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Hentbol Kupası gibi prestijli bir kupayı kazanmak biz çok mutlu edecekti.
Ancak sağlık her türlü başarıdan önce gelir. 1 oyuncumuzun PCR testinin pozitif çıkması sonrasında takımın geriye kalanı, 14 gün izole olarak kaldı. Herkes okulundan işinden ayrı kaldı. Bu da önemli sorunlar ortaya çıkardı.
Bunu değerlendiren kulüp yönetimi de KTSYD Hentbol Kupasından çekilme kararı aldı. KTSYD Hentbol Kupası için sporcularımızın sağlığı ve işleri yeniden riske atılamazdı. Bu nedenle de alınan kararı doğru buluyorum. Yönetim kurulu, doğru karar aldı.”
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