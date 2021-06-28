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Ikbal: Lig Kupasını da kazanacağız

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Ikbal: Lig Kupasını da kazanacağız
ChinaBazaar Gençlik Gücü kulüp başkanı Mazhar Ikbal, Hentbol Federasyon Kupasını kazanan hentbolcularını tebrik etti.
Mazhar Ikbal, ChinaBazaar Gençlik Gücü olarak hentbola büyük önem verdiklerini söylerken, bunun karşılığını da elde ettikleri başarılarla aldıklarını belirtti.
ChinaBazaar Gençlik Gücü Hentbol Takımının kaliteli oyunculardan kurulduğuna dikkat çeken Mazhar Ikbal, Lig Kupasını da alacaklarını vurguladı.
Mazhar Ikbal, oyuncularına güvendiğini ve ligi de şampiyon olarak tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.
 
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