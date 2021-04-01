Hentbolun geleceğine ışık tutulacak

Hentbol Federasyonu’nun online organize ettiği ve hentbolun geleceğini şekillendirip, geleceğine ışık tutması adına 6 komisyonun çalışmaları ile yapılan şura tamamlandı. Şura kararları kitapçık yapılacak

KKTC Hentbol Federasyonu’nun organize ettiği ve Google zoom programı üzerinden online olarak gerçekleşen “Hentbol Şurası”nın kapanışı gerçekleşti.

Hentbolun geleceğini şekillendirmesi adına, hentbolun geleceğine ışık tutması amacıyla organize edilen şurada 6 komisyon oluşturulmuştu ve bu komisyonlar 2 hafta boyunca çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan kararlar derlendi ve tavsiye nitelikli kararlar olarak federasyona sunuldu.

Hentbol Şurası’nda oluşturulan 6 komisyonun çalışmaları tamamlanarak şura kapanışı da online olarak yapıldı. İki hafta önce açılışı yapılan şurada “Alt Yapıları Yeniden Yapılandırma Komisyonu”, “Hentbolu Yaygınlaştırma Komisyonu”, “Hentbolda Eğitimi Ve Gelişimi Planlama Komisyonu”, “Sporcu Komisyonu”, “Kulüpler Komisyonu”, “Hakem Komisyonu” isim başlığında oluşturulan komisyonlar kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları yazılı olarak sundular.

İki hafta süreyle toplanan komisyonların aldıkları tavsiye nitelikli kararlar, yapılan kapanış toplantısında tüm komisyonların sorumluları tarafından tek tek okundu.

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan “Hentbol Şurası” ile ilgili olarak emek verip katkı koyan herkese teşekkür ederken, şu açıklamayı yaptı:

“Federasyon yönetimi olarak komisyonlarımızın çalışmalarını ve alınan tavsiye nitelikli kararları çok yerinde bulduk. Her komisyonumuzun çalışmaları bizler için büyük bir değerdir.

Hentbolumuzun kısa-orta ve uzun vadede yol haritası belirleyecek olan bu kararları üretmek için toplantılara katılan, zaman ve emek harcayan herkese teşekkürlerimizi sunarım.Bundan sonra “Hentbol Şurası Üst Komisyonu”, alınan tüm kararları tekrar gözden geçirip genel bir değerlendirme yaparak şura kitapçığı haline getireceğiz.

Yönetimimize ve bizden sonra görev yapacak yönetimlere ışık tutacak, yol gösterecek bir çalışma olarak hentbolun kitabı olacak.”

